محمد أشتية أمام القمة الأفريقية: نحيي قادة القارة على مساندتهم لفلسطين

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، إن إفريقيا اليوم تتغنى بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة، بعيدا عن الحواجز العسكرية والجمركية.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية خلال كلمة ألقاها أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا: «أحييكم على وقفتكم مع فلسطين، ونحن في فلسطين كنا دائما على ذات الجبهة مع إفريقيا ومع حركات التحرر الأفريقية، وفرحنا عندما أنجزت إفريقيا تحررها، واليوم حضورنا هنا معكم لنأكد على استمرار وقوفنا سويا من أجل رفاهية إفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة، ونقف من أجل تعزيز الحوار العربي الأفريقي الذي نحن جزءا منه».

وتابع: «نسير على ذات الطريق الذي سارت عليه إفريقيا بمواجهة الاستعمار، ولكن أنتم سبقتونا نحو التحرر، ونحن لا زلنا على الطريق نواجه آخر استعمار على هذه الأرض، وهو الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لأرض فلسطين، هذا الاستعمار الذي توجته مؤخرا الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليأخذ نوعا جديدا من الإرهاب ومزيد من مصادرة الأرض وتحويل أصحابها للاجئين ومزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية التي بها مزيد من الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، إضافة لدعوة حكومة إسرائيل الإسرائليين لحمل السلاح ليكون القتل أسهل».