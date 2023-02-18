أبوالغيط أمام القمة الأفريقية: لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية على مشاكل المنطقة

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات والأزمات التي تعاني منها بالفعل المنطقة العربية والأفريقية، داعيا لتعزيز التعاون لدعم الصومال ومساندة حكومتها في مكافحة الإرهاب، ودحر حركة «الشباب» الإرهابية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة الآثار المدمرة للجفاف والعمل على إنجاح خطط التنمية الوطنية التي يتولى تنفيذها الرئيس حسن شيخ محمود.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمة ألقاها أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، عن تطلعه لمواصلة الجهود التكاملية لمساندة جزر القمر، وكل ما يصب في دعم استقرارها وخطط التطوير السياسي والاقتصادي التي أطلقها الرئيس عثمان غزالي، مشددا على الالتزام بالوقوف بجوار السودان ومساندته من أجل استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية، خاصة من خلال الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في ديسمبر الماضي، مثمنا مشاركة الاتحاد الأفريقي في رعاية عملية وساطة فعالة من خلال آلية العمل الثلاثية.

وأضاف «أبوالغيط» أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا والذي يمثل أولوية مشتركة ومهمة كشركاء بالعالمين العربي والأفريقي، فيجب دعوة كل الأطراف الليبية للجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية وصولا لمرحلة الاستقرار السياسي الذي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها وتنهي وجود الميليشيات والقوات الأجنبية، وتعزيز الحوار مع دول الجوار.