رئيسة الحكومة الإيطالية: لا بد من الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال تبني مبدأ الدولتين

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ضرورة الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال تبني مبدأ الدولتين، مشيرة إلى أن بلادها تدعم أي آلية من شأنها تسوية هذه القضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عقب انتهاء جلسة المحادثات الثنائية بين وفدي البلدين.

وأوضحت ميلوني أن حل الدولتين يعد الحل الوحيد الممكن للقضية الفلسطينية من خلال التفاوض بين الطرفين ضمن معايير يحددها القانون الدولي بشكل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية، أنها ناقشت مع الرئيس الجزائري العديد من القضايا الدولية لا سيما فيما يخص الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الأفريقي، لافتة إلى أن هناك زعزعة متنامية للاستقرار في المنطقة تثير قلق بلادها.

أول زيارة خارجية إيطالية لشمال إفريقيا

وأضافت أن أول زيارة ثنائية خارجية في منطقة شمال إفريقيا تقوم بها الحكومة الجديدة إلى الجزائر تظهر مدى أهمية الجزائر بالنسية لإيطاليا كشريك استراتيجي موثوق به، مشيرة إلى أنها تأتي متزامنة مع الذكرى العشرين للتوقيع على معاهدة حسن الجوار والصداقة في 2003 بالجزائر.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على إعلان مشترك يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة بين البلدين، وتعزيز هذا التعاون في مجال الطاقة والثقافة والسياسة.

تعاون جزائري إيطالي

كما أشارت إلى أن الجزائر المزود الأساسي للغاز لبلادها، مضيفة أن التعاون الثنائي يشمل أيضا التعاون في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

ونوهت بأن إنشاء أنبوب غاز جديد بين الجزائر وإيطاليا يسمح بنقل الغاز المسال والهيدروجين والكهرباء، ومن ثم زيادة صادرات الطاقة من الجزائر إلى روما وبالتالي إلى أوروبا.

وأعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، اعتزامها القيام بزيارات أخرى إلى بلدان شمال أفريقيا خلال الأسابيع المقبلة.