تفاصيل اجتماع نائب رئيس جامعة الأزهر ومسئولي لجنة البيئة بكليات فرع الوجه القبلي

اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بحضور الدكتورة خلود حسام حسانين عميدة كلية التجارة بنات وعضو لجنة البيئة وخدمة المجتمع، مع مسئولي لجنة البيئة وخدمة المجتمع بكليات فرع الوجه القبلي، وذلك لمناقشة الملفات الخاصة باللجنة ومتابعة الأنشطة البيئية الخاصة بكليات الفرع.

الجامعة الخضراء

وقال نائب رئيس جامعة الأزهرن إن الاجتماع تناول مناقشة ملخص خاص بإنجازات اللجنة داخل كل كلية من ورش عمل عن الفترة الماضية، ومناقشة الخطة المستقبلية الخاصة باللجنة للمرحلة المقبلة من خلال التوافق مع رؤية مصر 2030، في الوصول إلى الجامعة الخضراء المستندة على التمويل الذاتي من خلال إعادة تدوير المخلفات، وأيضا من خلال برامج فرصة الممول من وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال الاجتماع تتطرق إلى أهمية ربط أنشطة اللجنة باللجنة المركزية بالقاهرة.

ورش عمل للتوعية

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن اللجنة خلصت إلى وضع خطة مستقبلية تعتمد على برنامج من خلال وضع دراسة جدوى والتوعية بعمل ورش عمل للتعريف بكيفية اختيار المشروعات الصغيرة وإدارتها وتسويق منتجاتها.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع خطة تستهدف العمل على أنشطة محو الأمية والقوافل الطبية بصعيد مصر وزيادة المساحات الخضراء من خلال غرس الأشجار في نطاق عمل اللجنة، وتطرقت اللجنة إلى ملفات دعم المرأة ودعم الأشخاص ذوي الهمم، والهيكلة الوظيفية للعاملين.