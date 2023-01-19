نقل اثنين من رؤساء مراكز المنيا إلى محافظة أسيوط

كرم الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وخالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وذلك لانتهاء فترة عملهما بالمحافظة ونقلهما لأسيوط، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة القادمة.

نائب محافظ المنيا يكرم المنقولين

ونقل نائب المحافظ، تحيات وشكر المحافظ، للواء محمد عزت، والذي تم نقله رئيسا لمركز ومدينة القوصية، وخالد عب الرؤوف والذي تم تعيينه رئيسا لمركز ومدينة أبنوب، بمحافظة أسيوط، وذلك تقديرًا لجهودهما المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عملهما بالمحافظة، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد في عملهما بمحافظة أسيوط.

حركة محليات محدودة بالمنيا

جدير بالذكر أن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، كان قد أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، حيث شملت الحركة بالمحافظة نقل كل من محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى مركز ومدينة مغاغة، وهاني محمد رضا رئيس مركز ومدينة أبو رديس إلى مركز ومدينة المنيا، وتاج جلال عمر رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى مركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية، كما تم نقل خالد عبد الرؤوف عزت رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى مركز ومدينة أبنوب، ومحمد محمود عزت عبد الهادي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا إلى مركز ومدينة القوصية.