«روان» تعيد إحياء شوارع الإسكندرية في العصور القديمة بـ«الذكاء الاصطناعي»

عرضت القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «روان تعيد ذكرى شوارع الإسكندرية قديمًا من خلال تصميمات الذكاء الاصطناعي»، إذ سلطت الضوء على موهبة روان أشرف، الطالبة في الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، في إجياء شوارع عروس البحر المتوسط في العصور القديمة عبر تقنية «الذكاء الاصطناعي».

إحياء شوارع الإسكندرية في العصور القديمة

روان أشرف، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، مصورة فوتوغرافية تعيش في محافظة الإسكندرية، ودائمًا ما تبتكر كل ما هو جديد في التصوير، ولاحظت خلال الآونة الأخيرة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستغل موهبتها وتعيد تجسيد مباني الإسكندرية وشوارعها في العصور القديمة.

وذكر التقرير، أنّ آخر أفكارها الإبداعية في عالم التصوير، قرارها أن تعيش في فترة زمنية أحداثها بدأت في عام 1800، من خلال تقنية تصوير الذكاء الاصطناعي التي استخدمتها ومزجتها في عالم ليس موجود إلا في خيالها.

خبرتها في التصوير الفوتوغرافي

وحوّلت «روان» الخيال إلى واقع، وأنتجت مجموعة من الصور ركزت فيها على الحياة الاجتماعية الكلاسيكية للمصريين في شوارع ومناطق الإسكندرية، إذ اكتسبت خبرة التصوير الفوتوغرافي وحبها لهذا المجال مع أول سنة دراسية لها في الكلية، وكانت هذه الفترة تشهد انتشار جائحة كورونا، ومن ثم، فقد اكتشفت نفسها في التصوير وواجهت انتقادات كثيرة، وهو ما كان حافزًا كبيرًا لها من أجل تطوير نفسها، حتى وصلت إلى درجة احترافية استثنائية بعد اجتهاد وتدريب واحتكاك بالشارع.