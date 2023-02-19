أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. وتوقعات بتراجع الكيلو إلى 56 جنيها في هذا الموعد

كلما اقترب شهر رمضان، كلما زاد اهتمام المواطنون بمعرفة أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون إليه لتخزينه حتى الشهر الكريم، وأبرزها أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية، باعتبارها أهم مصادر البروتين التي يمكن الحصول عليها.

وأعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أنّه يتوقع تراجع أسعار الفراخ البيضاء، لتصل إلى قيمة 56 جنيها في الأسواق المصرية منتصف شهر مارس المقبل، بسبب زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان بعدة أيام.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراخ بين 75 و86 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأمهات، بنحو 59 جنيهًا.

- ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى 60 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وبلغ سعر كيلو الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيهًا للكيلو، ويصل سعره في المحال التجارية والمستهلك إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى نحو 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- ووصل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيهًا، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيهًا.