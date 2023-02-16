«زراعة الشيوخ» تشيد بـ«إعفاء» مزارع الدواجن من الضريبة العقارية: يزيد الإنتاج

ثمّن المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة الدولة لصناعة الدواجن، وتخفيض تكاليف الإنتاج فيها.

مزارع الإنتاج الداجني

وقال الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ القرار يأتى في توقيت مهم، حيث تواجه مزارع الإنتاج الداجني حاليا صعوبات غير مسبوقة، مؤكدًا أنّ قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية يساعد أصحابها على تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج في الأسواق، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيض أسعار الدواجن في الأسواق.

ونوّه رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأهمية خطوات الدولة للتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وتشجيع المزارعين على زراعتها بنظام الزراعات التعاقدية، والذي يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي الوقت نفسه يضمن توفير احتياجات الدولة من محاصيل الأعلاف.

أجندة لجنة الزراعة والري

وأوضح أنّ لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تضع أمامها تلك الملفات باستمرار، وكانت ضمن أجندتها، خلال الأسابيع الماضية، بهدف الوصول إلى حلول لها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.