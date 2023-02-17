رئيس «تنمية الصعيد» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: مشروع لتطوير سلالات الدواجن الأصيلة بالفيوم

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ محافظة الفيوم تشتهر بصناعة الدواجن التي تنتمي لسلالات أصيلة كثيرة، ويوجد مشروع كبير بالمحافظة للعمل على تطوير السلالات الأصيلة للدواجن.

البحر الأحمر تشتهر بسياحة الشواطئ

وأضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن محافظة أسيوط تشتهر بالسياحة الدينية ولا سيما مسار العائلة المقدسة، كما تشتهر سياحة الشواطئ في البحر الأحمر، والسياحة الصحية بالوادي الجديد.

وأوضح أن كل هذه الميزات التنافسية يقام بها مشروعات تحقق فرص عمل وتنمية اقتصادية وتدعم اقتصاد الدولة وتوفر العمل الصعبة، وهذا ما تستهدفه هيئة تنمية الصعيد.

الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة

وأكد أن مثلث التنمية يبدأ من المواطن، فبناء الإنسان يحدث سواء بالتعليم أو توفير المكان الذي يستطع أن يعيش فيه على نحو آمن ويليق بالمواطن، لافتا أن مشروع حياة كريمة يوفر المسكن الآمن والقرية الآمنة والطريق الآمن وكل سبل الحياة، وجاري الاستعداد للدخول في المرحلة الثانية من المشروع.