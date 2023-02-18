مهرجان التسوق في الإسكندرية.. تخفضيات على السلع تصل لـ30%

بدأت فعاليات مهرجان التسوق في الإسكندرية، المقام بالمول التجاري بنفق منطقة محطة الرمل، من اليوم، ويعرض به جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، تبدأ من 10% إلى 30% على السلع كافة، خاصة سلع رمضان وكحك العيد بعد ذلك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار وتخفيضات السلع في مهرجان التسوق في الإسكندرية 2023، بحسب ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ويشارك به إحدى شركات قطاع الأعمال وأحد السلاسل التجارية وشعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص والمحال الكبرى.

منتجات مهرجان التسوق في الإسكندرية

ويشهد مهرجان التسوق في الإسكندرية، مشاركة 15 عارضًا لأنشطة تجارية غذائية وغير غذائية متنوعة بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وتمثلت السلع التجارية في: «اللحوم الطازجة والدواجن والأرز والمكرونات والسكر والزيوت والسمن ومنتجات الألبان والعطارة والحلويات من الكعك والبسكويت والغريبة والبيتفور والخضر والفاكهة المغلفة والعسل النحل ومنتجاته والشاي والبن والنسكافيه والمخللات والمنظفات».

أسعار مهرجان التسوق في الإسكندرية

وجاءت أسعار السلع الأساسية المعروضة في مهرجان التسوق في الإسكندرية، كالآتي:

- اللحوم البلدي سعر الكيلو 160 جنيهًا بدلًا من 240 جنيهًا.

- البانيه سعر الكيلو 150 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا.

- سعر زجاجة الزيت 800 مللي 35 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

- مسحوق غسيل أوتوماتيك عبوة 3 كيلو 70 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

- كعك العيد الكيلو بـ70 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

- كيس مكرونة زنة كيلو 17.5 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا.

- جبن أبيض سعر الكيلو 70 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

- باكو شاي ربع كيلو بـ35 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

- أرز معبأ زنة كيلو بـ18 جنيهًا.

مواعيد مهرجان التسوق في الإسكندرية

وأكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان، أنّ مهرجان التسوق في الإسكندرية هذا العام، يأتي قبل شهر رمضان الفضيل بأكثر من شهر ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، ويقام المهرجان هذا العام في مكان متميز بنفق محطة الرمل لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وذلك لضبط آليات الأسعار بالأسواق.