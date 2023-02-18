مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق أسيوط- ديروط الزراعي، بالقرب من عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص طريق أسيوط الزراعي، بالقرب من عزبة الدارين بمركز أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

رفع آثار الحادث

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وجارِ رفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير الطريق العام.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.