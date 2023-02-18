«الخارجية» تتابع عمليات البحث عن المصريين المفقودين في زلزال تركيا وسوريا

تواصل وزارة الخارجية، جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وفي إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة إسكندرون بولاية هاتاي التركية.

نقل جثمان مواطنة مصرية لأحد المستشفيات

وجرى نقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان.

وذكر ببان وزارة الخارجية: «إذ تأسف الوزارة لهذا الخبر الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ».