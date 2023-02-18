العثور على 2 مليون دولار و4 ملايين ليرة مزورة بين أنقاض زلزال تركيا «فيديو»

فوجئ رجال أطفاء تابعين للدفاع المدني التركي، حيث كانوا يقومون بعمليات بحث وإنقاذ في مدينة غازي عنتاب التركية، برزم من الدولارات ظهرت لهم قرب رجل انتشلوه من تحت أنقاض زلزال تركيا الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري، وذلك بقيمة مليوني دولار، وحملوها مع أغراض أخرى عثروا عليها وسلموها إلى الشرطة التركية.

العثر على أشياء ثمينة

من جانبه قال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية المدينة لوسائل إعلام محلية في تركيا: «حاولنا أولاً إنقاذ المواطنين في الحطام، ثم عثرنا على أشياء ثمينة، منها سيارات ومجوهرات وأموال، منها التي تم العثور عليها في غرفة كان يجري فيها البحث عن الرجل الذي تم إخراجه منها».

من جهته، فوجئ موظف بلدية اسمه محمد أوزبر أوسلو، لم تذكر وسائل الإعلام التركية اسم المدينة التي يقيم فيها، بحقيبة تحتوي على 4 ملايين ليرة تركية، ولما سلمها إلى الشرطة اكتشفت أنها مزورة.

العثور على 150 ألف دولار

وكان رجال إنقاذ من فرقة روسية، عثروا في 14 فبراير الجاري على وعاء فيه 150 ألف دولار أثناء أعمال إزالة الأنقاض في مبنى سكني بتركيا، فسلموها أيضاً إلى الشرطة التي وجدت أنها شرعية وأصيلة.