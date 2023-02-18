إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل بعد قضاء 296 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

تمكنت فرق البحث في المناطق المنكوبة التي ضربها زلزال تركيا وسوريا، اليوم السبت، من إنقاذ 3 أشخاص أحياء بعد مرور نحو 296 ساعة «نحو 12 يوما» تحت الأنقاض في ولاية هاطاي جنوب تركيا.

من جهته أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في كهرمان مرعش.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري، 45 ألف شخص.

من جهتها، قالت مصادر حكومية تركية، إن نحو 350 ألف وحدة سكنية، من أصل 3 ملايين، متضررة جزئيا أو منهارة كليا.