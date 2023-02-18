زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش في تركيا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر

أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، منذ قليل، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل، في منطقة كهرمان مرعش.

يذكر أن 16 هزة أرضية ضربت مناطق تركية، بينها وسط وغرب البلاد، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، إذ ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة تقع على مسافة 36 كم جنوب «قهرمان مرعش».

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 45 ألفا

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الموافق 6 فبراير، 45 ألف شخص، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.