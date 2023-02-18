افرش شقتك بأقل من 100 ألف جنيه.. شعبة الأثاث تكشف متوسط الأسعار

قال هاني الحجري، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الأثاث تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية وتختلف الأسعار من مكان لآخر حسب الجودة وكمية الخشب والأبلاكاش المستخدمة، حيث سعر السفرة ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، كما يتراوح سعر غرفة النوم ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه.

سعر غرفة الأطفال يتراوح ما بين 15 إلى ألف جنيه

وتابع الحجري أن سعر غرفة الأطفال يتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الأنتريه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه، ما يعني أن متوسط سعر فرش الشقة بالكامل يتراوح ما بين 100 إلى 160 ألف جنيه.

وأوضح الحجري في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سوق الموبيليا تشهد حالة من الركود النسبي هذه الفترة، مبيناً أن الأخشاب متوفرة بشكل جيد، كما تستورد مصر الأخشاب من روسيا ورومانيا وألمانيا، بينما نستورد الأبلاكاش من روسيا والصين ولكن الاعتماد أكبر على الأبلاكاش الروسي.

طلبات الأثاث خلال الفترة المقبلة

وأشار عضو شعبة الأثاث بدمياط، إلى أن أسعار الأبلاكاش الروسي كانت تراجعت حوالي 15% خلال الفترة الماضية، ولكن هذا التراجع لم يؤثر على السعر، لأن الزيادة التي سبقت التراجع كانت كبيرة، كما وصل سعر متر الخشب الزان إلى 22 ألف جنيه، وتوقع الحجري حدوث زيادة في طلبات الأثاث خلال الفترة المقبلة، لأن موسم الأعياد تكثر فيه الأفراح، كما أنه من المتوقع انخفاض الأسعار هي الأخرى، في حال تم تفعيل الاتفاقية بين مصر وروسيا بشأن استخدام الجنيه والروبل في المعاملات التجارية بين البلدين.