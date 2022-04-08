تردد قناة cbc سفرة الجديد 2022 على الـ«نايل سات» والبرامج المعروضة عليها

تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، ترتفع معاملات البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن تردد قناة cbc سفرة الجديد 2022، التي تقدم مجموعة من برامج التلفزيونية المميزة حول الطبخ وكيفية تحضير السفرة، وأفضل وأسرع الأطعمة التي يمكن لست البيت تحضيرها خلال الشهر الكريم بالتفاصيل.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، تردد قناة cbc سفرة الجديد 2022، وأبرز البرامج ومواعيدها، وفق الموقع الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في السطور التالية:

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2022

ويمكن للراغبين في متابعة برامج الطبخ وأهم النصائح التي يجب اتباعها في المطبخ، ضبط تردد القناة وفق المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز برامج سي بي سي سفرة في رمضان

وتعرض قناة سي بي سي سفرة عدد من البرامج على مدار اليوم، منها «سندوتش وحاجة ساقعة من تقديم شريف الحطيبي، يعرض يوميًا الساعة 12:45 والإعادة الساعة 6:30، برنامج الأكيل تقديم مراد مكرم، برنامج بالهنا من تقديم أماني رفعت، برنامج على قد الإيد والذي يقدم وجبات جيدة بأسعار مناسبة من تقديم نجلاء الشرشابي».

كما تعرض القناة عددا من البرامج الأخرى، ومنها برنامج أميرة في المطبخ، وهذا البرنامج يقدم نصائح للعزومات والاحتفالات داخل المنزل، برنامج شارع شريف، ويقدمه الاعلامي شريف مدكور ويعرض من السبت للأربعاء الساعة 6 مساءً، برنامج هي وبس من تقديم رضوي الشربيني، وهو يقدم العديد من الفقرات للمرأة بداية من الموضة والملابس، وفقرة عن الطعام الصحي، وأساليب التجميل، برنامج الشيف، والذي يقدمه الشيق الشربيني على الهواء مباشرة، وبرنامج عالم لذيذ جدا وهو يقدم أصناف وأطعمة مختلفة عالمية، وهو من تقديم الشيف هشام.