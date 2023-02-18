مراسل القاهرة الإخبارية في تركيا: إسطنبول تستعد لاستقبال زلزال مدمر جديد

قال عمر أحمد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في تركيا، إن الجميع في إسطنبول يحضرون أنفسهم لزلزال جديد، موضحًا أن خبراء الزلازل أكدوا أن المدينة ستتعرض لزلزال مدمر أكبر من الذي تعرضت له في عام 1999، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك، موضحا أن الخبراء توقعوا ذلك بناءً على دراسات وخطوط الصدع وكمية الطاقة المتراكمة، متابعًا: «بناء على ذلك هرع المواطنون الأتراك إلى المؤسسات والشركات الخاصة لفحص أبنيتهم وهل هي مقاومة للزلازل أم لا».

الزلزال التالي في تركيا سيخلّف دمارا هائلا

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح»، اليوم، أنه إذا تعرضت تركيا لزلزال آخر فإن الدمار سيكون هائلًا، والكارثة ستكون كبيرة، لذلك هناك تحذيرات من السلطات المختصة بالتأكد من مقاومة الأبنية للزلازل.

عمليات رفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر ما زالت مستمرة

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في تركيا، إلى أن عمليات رفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا ما زالت مستمرة، موضحًا أن فرق البحث الآن تقوم بعمليات البحث فقط دون الإنقاذ بخلاف بعض المناطق القليلة جدًا التي يُشتبه بوجود أشخاص تحت الأنقاض بها.

واستكمل: «عمليات رفع الأنقاض مستمرة، وآخر معجزة تحققت في هذا الإطار كانت بإنقاذ شخص بعد 278 ساعة في إقليم هاتاي»، مؤكدًا أن أرقام الضحايا والإصابات مخيفة بالنسبة لتركيا.

وأكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في تركيا، أن هذا الزلزال يعتبر أكبر كارثة حدثت في تاريخ تركيا.