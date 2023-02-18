إزالة المطبات العشوائية وتركيب «الإنترلوك» في شوارع القوصية بأسيوط

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط، حملة لإزالات المطبات العشوائية والإشغالات بشوارع قرية بني قرة لتسهيل تحرك المواطنين، فضلا عن البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة لإطفاء المظهر الحضاري.

إزالة المطبات العشوائية

وقال اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، في بيان، إنه وجه برفع المطبات العشوائية والإشغالات بشوارع قرية بني قرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن ثم الإزالة الفورية للمطبات ورفع الإشغالات من الشوارع، حيث تسهم هذه الأعمال في رفع مستويات الخدمات بالشوارع لخدمة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع،.

وأضاف: «إننا في مواقعنا من أجل خدمة المواطن، ونسعى دائما إلى بذل قصارى الجهد واستخدام الموارد المتاحة من خلال المعدات المتوفرة والأدوات التي يمكن استغلالها في رفع مستويات الخدمات المقدمة»، مشددا على عدم السماح لأي مخالف بإجراء مخالفات أو إشغالات أو مطبات بالشوارع.

تركيب بلاط الإنترلوك

وأضاف رئيس المدينة أنه يجري أعمال تجهيز الشوارع لبدء أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة القوصية التي يقل عرضها عن 6 أمتار لتحقيق سهولة التحرك بين الشارعين، وأيضا إضفاء المظهر الجمالي للمدينة والتي يتم فيها كشط الشوارع وفرد طبقات الرمل بها، وجار استكمال الشوارع الأخرى.

وتأتي أعمال تركيب الإنترلوك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة، مشددا على المقاول المنفذ على جودة البلاطات المستخدمة، مضيفا «نعمل بكل جهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين بدائرة مركز ومدينة القوصية».