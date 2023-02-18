رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الصين تصدر دفعة من البيانات العلمية المجمعة من المسبار «تشانغ أه-4»

كتب:

محمد علي حسن
03:37 م | السبت 18 فبراير 2023
قمر صناعي

قمر صناعي

أصدرت الصين دفعة جديدة من البيانات المجمعة من الحمولات المجهزة على المسبار «تشانغ أه - 4» الصينين، على الموقع الرسمي لنظام نشر البيانات من القمر والكواكب.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» اليوم السبت، أن البيانات تشمل 3991.1 ميجابايت من 803 ملفات مجمعة من أربع حمولات علمية مجهزة على مركبتي الهبوط والتجوال للمسبار القمري «تشانغ أه - 4»، في الفترة ما بين 26 ديسمبر 2021 و10 يناير 2022.

أول هبوط سلس على فوهة بركان

وقام المسبار «تشانغ آه - 4»، الذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على فوهة بركان فون كارمان في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019، وسافرت مركبة الهبوط «يوتو - 2» قرابة 1500 متر على الجانب البعيد من القمر حتى الآن.

اقرأ المزيد:

عاجل.. قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال ساعات «وزنه 2450 كيلوجرام»

روسيا: الغرب يستخدمون 200 قمر صناعي لمراقبة أعمالنا العسكرية

تفاصيل إطلاق أول قمر صناعي مصري لمراقبة تغير المناخ ودرجات الحرارة

إطلاق أول قمر صناعي Cubesat بجامعة بنها خلال العام الدراسي المقبل
بقلم محمد علي حسن