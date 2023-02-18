الصين تصدر دفعة من البيانات العلمية المجمعة من المسبار «تشانغ أه-4»

أصدرت الصين دفعة جديدة من البيانات المجمعة من الحمولات المجهزة على المسبار «تشانغ أه - 4» الصينين، على الموقع الرسمي لنظام نشر البيانات من القمر والكواكب.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» اليوم السبت، أن البيانات تشمل 3991.1 ميجابايت من 803 ملفات مجمعة من أربع حمولات علمية مجهزة على مركبتي الهبوط والتجوال للمسبار القمري «تشانغ أه - 4»، في الفترة ما بين 26 ديسمبر 2021 و10 يناير 2022.

أول هبوط سلس على فوهة بركان

وقام المسبار «تشانغ آه - 4»، الذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على فوهة بركان فون كارمان في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019، وسافرت مركبة الهبوط «يوتو - 2» قرابة 1500 متر على الجانب البعيد من القمر حتى الآن.