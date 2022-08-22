إطلاق أول قمر صناعي Cubesat بجامعة بنها خلال العام الدراسي المقبل

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في احتفالية يوم الفضاء المصري، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ، وكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، وشركة إزري شمال إفريقيا، بحضور الدكتور محمد القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، و مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور عمرو حنفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

وخلال الاحتفالية، جرى إعلان إطلاق أول قمر صناعي من مجموعة أقمار Cubesat باسم جامعة بنها بداية العام الدراسي المقبل.

الدولة تهتم بملف تكنولوجيا الفضاء

وفي كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الطلاب في مجال الأقمار الصناعية، وذلك بدعم كامل من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية لإعداد جيل من شباب العلماء متخصص في مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.

شراكة بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية

وأشار إلى أن جامعة بنها أسست شراكة استراتيجية قوية مع وكالة الفضاء المصرية بدأت بتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين تشاركت بموجبها الجامعة والوكالة في العديد من الأنشطة التي من شأنها دعم برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو رفع وعي الطلاب بعلوم الفضاء وتخريج جيل جديد من العلماء الشباب في هذا التخصص ، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصري وعلى مدار عامين قامت الجامعة بتقديم فرص تدريب لـ500 طالب من جميع الجامعات والمعاهد المتخصصة، بالإضافة إلى 3 معامل مزودة بأقمار صناعية تعليمية للتدريب والتعلم للطلاب، مؤكداً أن الجامعة تستهدف استقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام في العديد من البرنامج المتعلقة بعلوم الفضاء.

من جانبه قال الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وضعت برنامج الفضاء المصري الذى صدق عليه في 2020، والذي يهدف الى نشر ثقافة الفضاء بين المجتمع المصري.

وأضاف قائلا: «قمنا بتقديم 30 قمر صناعي لـ10 كليات ومعاهد متخصصة لنقل التكنولوجيا الى الطلاب مباشرة"، بالإضافة الى تقديم القمر الصناعي كان سات إلى 19 مدرسة متقدمة للثانوية العامة، كما سيتم توزيع 100 وحدة أخرى من القمر الصناعي" كان سات" على المدارس الثانوية والمدارس الأزهرية أيضا هذا العام».

وأشار إلى أن الوكالة استقبلت هذا العام 5800 طالب للتدريب الصيفي على علوم الفضاء، وتعمل الوكالة على غرس ثقافة اللامستحيل للشباب خاصة في مجال علوم الفضاء ، كما انه جاري دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء السعودية، وهي وكالة متقدمة في هذا المجال.

وصرح القوصي بأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي من مجموعة أقمار Cubesat باسم جامعة بنها بداية العام الدراسي القادم.

وقال العالم المصري فاروق الباز، خلال رسالة مصورة، إن يوم الفضاء يعتبر يوما هاما للغاية، مشيدًا باهتمام مكتبة الإسكندرية لتنظيم احتفالية الفضاء المصري، مشددًا على أهمية تقدم مصر في العلوم الفضائية مثل دول العالم كالهند، موضحًا أن علوم الفضاء تساهم في كل مناحي الحياة وخاصة في تنمية زراعة الغذاء، معربا عن سعادته باهتمام قطاع كبير من الشعب المصري خاصة الشباب بحضور الاحتفالية.