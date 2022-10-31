تفاصيل إطلاق أول قمر صناعي مصري لمراقبة تغير المناخ ودرجات الحرارة

كشف المهندس أحمد فرج، رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، تفاصيل إطلاق أول قمر صناعي لمراقبة التغيرات المناخية ودرحات الحرارة داخل الدول الإفريقية، قائلا إنه تواكبا مع استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 خلال الأيام المقبلة، جرى استحداث لجنة للفضاء بنقابة المهندسين، إيمانا بدور النقابة لمواكبة جهود الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

علوم الفضاء ليست بعيدة عن التنمية

وأضاف «فرج»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن علوم وتكنولوجيا الفضاء ليست بعيدة عن التنمية أو التطوير الشامل للدولة، والتي هي من ضمن الأغراض المتعددة والعوائد المستديمة للأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن أقمار المناخ ترصد تغير درجات الحرارة والتغيرات المناخية والظواهر الطبيعية والكوارث الطبيعية والتنبؤ بها والإنذار المبكر بها، وهو غرض رئيسي للأقمار الصناعية والتي تواكب الحدث الكبير في شرم الشيخ.

العودة للحرف البيئية

من جانبه، قال عبدالفتاح ندا، الناشط في قضية المناخ، إن مصر تستعد لتكون في أتم الاستعداد لمؤتمر المناخ، وهي فرصة لرؤية دول العالم جهود الحكومة والمجتمع المدني والشباب المصري في قضية المناخ.

وتابع «ندا»، خلال لقاء بنفس البرنامج: «على مدار عام حاولنا نعزز فكرة بأن تكون المجتمعات المحلية جزء من الحل، واستثمرنا فكرة الحرف المسؤولة بيئيا، سواء الحرف الخاصة بإعادة تدوير المخلفات أو العودة لحرف أقرب ما تكون للطبيعة مثل الفخار وزراعات الأسطح بالخضراوات».