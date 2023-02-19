الخشونة أحد أسباب آلام الكتف والرقبة.. إليك طرق علاجها

آلام الكتف أحد الأسباب التي تدفع إلى زيارة طبيب العظام، لكون اليدين هما المتحكمين في الكثير من الأمور، لا سيما رفع الأشياء الثقيلة أو ممارسة أعمال ذات طبيعة شاقة، ولأن تركيبة الكتف تختلف عن باقي مفاصل الجسم تكون إصابة العضلات والأوتار هي الأكثر شيوعًا.

الدكتور عبد الرحمن يوسف أخصائي جراحة العظام أوضح لـ«الوطن» أن آلام الكتف تنجم بسبب بسبب التهابات الأوتار، التي تربط بين العضلات والعظام، وبالتالي مع الحركة الزائدة يحدث إجهاد وأحيانا تمزق لهذا الوتر أو التهاب فيسبب آلام للكتف، وعادة ما يكون التهاب الأوتار بسبب حركة الذراع المتكررة أو المفاجأة فوق الرأس مثل قذف الكرة أو الأعمال المنزلية أو الأعمال التي تطلب رفع اليد بصورة مستمرة مثل طلاء السقف أو السباحة وبعض ألعاب القوى، بالإضافة إلى وضع الجلوس الخاطئ المتكرر.

الالتهاب الكيسي الناتج عن احتكاك العظام والعضلات

وتحدث الآم الكتف تكون بسبب الالتهاب الكيسي، الناتج عن احتكاك العظام والعضلات، وفى بعض الأحيان تسبب حركة الكتف المتكررة التهاب وتورم في هذه الأكياس حول الكتف مسببة آلم، فضلاً عن تيبس الكتف، بشكل لا يستطع معه المريض حركة ذراعه بشكل طبيعي في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى خشونة والتهابات المفصل الترقوي الناتج عن كثرة حركة مفصل الكتف والأوتار، حيث تسبب بألم موضعي شديد أو ألم عند اللمس أو تورم خاصة عند تحريك الكتف، بحسب الطبيب.

غضروف وآلام الرقبة، أحد آلام الكتف قد تكون بسبب ألم الرقبة الناتج عن التهابات وضيق الفقرات العنقية «خشونة الرقبة» مصحوباً بـ «تنميل» في الذراع بأكمله، وتؤدي أيضا الإصابات أو الكسور إلى ألم مزمن خاصة في حال إهمالها وعلاجها بصورة خاطئة.

طرق علاج آلم الكتف

ويمكن التغلب على آلام الكتف بعدة طرق أوضحها الدكتور عبد الرحمن يوسف باستخدام العلاج الدوائي، بأخذ مضادات الالتهاب وأدوية باسط العضلات، أو العلاج الطبيعي والتمارين، لكنه يحتاج لفترات طويلة حتي يؤتي ثماره، أو الحقن الموضعي لمفصل الكتف والأوتار الملتهبة بحقن الكورتيزون أو البلازما أو المادة الجيلاتنية، أو التدخل الجراحي يكون في بعض الحالات هو الأنسب، ومع التطور الكبير في جراحة المناظير أصبح من السهل جداً إجراء معظم عمليات الكتف.