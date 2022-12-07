7 أعراض لسرطان العظام.. بينها صعوبة المشي وفقدان الوزن

يعد السرطان أحد الأمراض الفتاكة والأشد خطورة على صحة الإنسان، وهناك أنواع عديدة من السرطان تفتك بالإنسان، من بينها سرطان العظام، الذي يعرف بـ«ساركوما العظام»، وهو نادرًا نسبيًا و«الساركوما الغضروفية» وهو الأكثر شيوعًا في مرحلة البلوغ، و«الساركوما العظمية، الورم الغرني العظمي»، أكثر شيوعًا عند الأطفال والشباب.

صعوبة المشي

ويتسبب السرطان في ألم الساق ويجعل المشي صعب، إذ يتطور سرطان العظام في العظام الطويلة وخاصة الزراعين والساقين، وقد تتأثر العظام الأخري، ويخلط البعض بين آلم سرطان العظام والتهاب المفاصل عند البالغين وآلام النمو عند الأطفال والمراهقين، وتقول مؤسسة أبحاث سرطان العظام الخيرية في المملكة المتحدة، إنه في بعض الأحيان يمكن تشخيص ألم العظام خطأ على أنه التهاب في الأوتار أو إصابة رياضية، وكذلك التهاب في المفاصل، وتحذر من أن آلام العظام السرطانية لا تخففها المسكنات وتتفاقم في الليل أو تظهر وتختفي بشكل متقطع.

أعراض سرطان العظام

ومن المعروف أن الكتل غير المبررة والنتوءات والتعب العام هي مؤشرات مبكرة للسرطان، وصعوبة المشي يمكن أن يكون علامة على سرطان العظام بالإضافة إلى الأعراض التالية: «تورم حول العظام المصابة، احمرار حول العظام المصابة، المشي مع عرج، كسر العظام بسهولة، الحرارة العالية، فقدان الوزن غير المبرر، التعرق وخاصة في الليل».

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): «راجع طبيبك إذا كنت تعاني من آلام العظام المستمرة أو الشديدة أو المتفاقمة، أو إذا كنت قلقا من وجود أي أعراض أخرى لسرطان العظام، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون الأعراض غير ناجمة عن السرطان، إلا أنه من الأفضل التأكد من التشخيص المناسب»، بحسب «روسيا اليوم».

علامة على وجود ورم في المخ

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية، إلى أن صعوبة المشي يمكن أن تكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ، ويحدث هذا عندما ينمو السرطان في الفص الجبهي وهو جزء الدماغ المسؤول عن الحركة مثل المشي، كما أن أورام الدماغ التي تضغط على جذع الدماغ المسؤول عن وظائف الجسم مثل التنفس يؤدي أيضا إلى عدم الثبات وصعوبة المشي، وكذلك فإن السرطان الذي ينمو في الغدة الصنوبرية أو عليها، يمكن أن يؤدي إلى عدم الثبات عند المشي.

ويعيش أكثر من نصف المصابين بسرطان العظام لأكثر من عشر سنوات، بينما يعيش نحو ستة من كل عشرة لمدة خمس سنوات على الأقل.