إجراء جراحة نادرة لطفل مصاب بمرض العظام الزجاجية في مستشفى بئر العبد 

نجح فريق طبي بمستشفى بئر العبد بشمال سيناء في إجراء عملية جراحية دقيقة، لعلاج مرض نادر لطفل من مدينة العريش، مصاب بمرض العظام الزجاجية، وهي تعد العملية الأولى من نوعها داخل المستشفى، بحسب القسم الإعلامي.

وأوضح القسم الأعلامي بالمستشفى، في بيان قبل قليل، أن مستشفى بئر العبد نجحت في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لطفل مريض من مدينة العريش، يعانى من مرض نادر يسمى بالعظام الزجاجية يتسبب فى كسور متعددة وبطريقة متكررة، إذ يصاب الطفل بشكل متكرر حتى لو بذل مجهودا بسيطا أثناء اللعب، لذلك يطلق عليه مريض العظام الزجاجية، وهو مرض نادر.

تحويل الطفل لمستشفى بئر العبد

وأشار القسم الإعلامي إلى أنه تم تحويل الطفل لمستشفى بئر العبد، وكان يعانى من كسر متكرر بالفخذ الأيسر، و تقوس شديد نتيجة ضعف العظام والكسور المتتالية بها، بحسب تقرير الأطباء في المستشفى.

تركيب مسمار نخاعي متحرك للطفل

وأجرى العملية الدكتور محمد سلامة حمدى، مدرس واستشارى جراحة العظام وجراحات المفاصل والعمود الفقري المناظير بالقصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد، وتم تثبيت الكسر بالطريقة الحديثة كليا، وتركيب مسمار نخاعى ديناميكى متحرك يزداد طولة تلقائيا مع نمو الطفل، ليقلل الحاجة لعمليات أخرى فى المستقبل ويقلل فرص الكسور المتكررة

نجاح العملية بحسب التقرير النهائي للمستشفى

ونجحت العملية الجراحية بحسب التقرير النهائي لأطباء القسم، وأعلن مستشفى بئر العبد أنه جارى تجهيز المريض لاستعدال باقى الأطراف، وتركيب مسامير متحركة ديناميكية وقائية بالأطراف.

وشاركت الدكتورة هالة الصباغ، مدرس التخدير بالقصر العيني جامعة القاهرة، والدكتور صدقى حسانين عطية، استشارى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي في العملية الجراحية.