محافظ الغربية: تطوير كورنيش سمنود وتركيب 3 إشارت مرور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة سمنود، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود.

كورنيش الساحل

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس تمهيداً للبدء في أعمال تركيب الأرصفة ورصف الطريق والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

تركيب 3 إشارت مرور

كما تفقد "رحمي"، أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيسي لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، موجهاً إدارة مرور الغربية بوضع 3 إشارات مرور في بداية الطريق لتيسير الحركة من وإلى المدينة.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.