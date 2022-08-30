تفاصيل أول كورنيش بقرية نهطاي في الغربية.. طوله 1800 متر

طفرة غير مسبوقة، تشهدها قرية نهطاي، التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حيث يجري تنفيذ أول كورنيش داخل قرية مصرية، بطول 1800 متر، بداية من المجمع الخدمي، حتى شريط السكة الحديد، ويتضمن أعمال أسفلت، وبرجولات خشبية، ويجري إعداده على أعلى مستوى من الكفاءة، ليكون متنفسًا حضاريًا، يضاهي أكبر المدن، ونجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحويل «نهطاي» إلى نموذجية، بسبب المشروعات التنموية والخدمية، المقامة على أرضها.

وقالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروعات حياة كريمة بقرية نهطاي بمركز زفتى، ومن المقرر أن يتم افتتاحها رئاسيا على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع حياة كريمة.

لأول مرة كورنيش داخل قرية

وتابعت أن قرية نهطاي، تشهد حراكًا مستمرًا، وعملًا دؤوبًا، حتى يتم الانتهاء من المشروعات الجارية، وتعد هي أول قرية يجري تنفيذ كورنيش بها، ليمثل بذلك متنفسًا حضاريًا، وجرى الانتهاء من تركيب السور الحديدي، والإنترلوك، وجار تركيب المقاعد وأعمدة الإنارة، وجرى تنفيذ الكورنيش بطول 1800 متر.

كما يضم الكورنيش 850 مترًا من الحدائق والإنترلوك و5 برجولات خشبيه، وأعمدة إنارة ديكورية، مقامة على بداية ترعة العطف المغطاة، حتى مدرسة الشهيد طلبه السايح، وتركيب بلدورات بمسافة 1200 متر، وجرى الانتهاء من تركيب إنترلوك ناحية المنازل بمسافة 1850 مترًا.

وأكدت «سامي» أنه جرى الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لمجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي البيطري، وأعمال البنية التحتية، ومحطة المياه، وتوصيل المرافق العامة، من مياه وغاز وكهرباء، وكابلات «الفايبر» الإنترنت فائق السرعة.

ومن المشروعات القائمة أيضًا إنشاء موقف وسوق حضاري مطور، بنسبة إنجاز تخطت 88% بجانب تنفيذ حديقة عامة بالقرية تشمل مكتبة عامة لإتاحة القراءة للجميع، وجرى رصف الطرق الرئيسية، ودهان واجهات لبعض المنازل.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وأضافت المنسق العام، لمبادرة «حياة كريمة» أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاي، بنسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 100%، بالاضافة إلى عمل توسعات بمحطة معالجة نهطاي، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 80%.

قطاع الأبنية التعليمية

وأشارت إلى أن قطاع الأبنية التعليمية، يضم 5 مشروعات، رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 100%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة الثانوية، ونسبة الإنجاز للمشروع بلغت 100% أيضًا، وعن رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية، وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع 100%، كما بلغت نسبة رفع كفاءة وتطوير مدرسة شارع الحفناوي الابتدائية 100%، وجاري الانتهاء من إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، بنسبة بلغت 30%.

مشروعات انتهت

وتابعت أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات في زفتى مثل قطاع الري والموارد المائية، بتبطين ترعة العطف، والانتهاء من التبطين الجزء المار بقرية نهطاي، كما تم الإنتهاء أيضا من تطوير وتجهيز نقطة إسعاف نهطاى، ومجمع الخدمات، والمجمع الزراعي البيطري، بجانب تركيب محطتين تقوية شبكات محمول بنهطاي.

مشروعات على وشك الانتهاء

وتابعت أنه جار العمل، على توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل، بنسبة بلغت 99.3%، وعن محور التضامن بلغت نسبة الإنجاز لمشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة 65%، وجار الإنتهاء من إنشاء وحدة طب أسرة بنسبة بلغت 90%، ويتم العمل على إنشاء مركز شباب متكامل، بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 30%، وإنشاء نقطة إطفاء نهطاى، بنسبة إنجاز 55%، ونقطة الشرطة، بلغت نسبتها 50%، ورصف الطرق والشوارع الداخلية بلغ نحو 60%.