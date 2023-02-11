وزير التنمية المحلية يتفقد كورنيش أول قرية مصرية بالغربية.. متنفس حضاري

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها على أرض محافظة الغربية، استهلها بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى.

تفقد كورنيش قرية نهطاي

وأشاد وزير التنمية المحلية بكورنيش نهطاي الذي يعد أول كورنيش يتم إنشاؤه في المبادرة، ليكون متنفسًا حضاريًا، يضاهي المدن، حيث تم إنشائه بداية من المجمع الخدمي وحتى الموقف النموذجي، ويتضمن أعمال الرصف، والأعمدة الديكورية وبرجولات خشبية إلى جانب إنشاء حديقة نهطاي العامة.

وشدد على أهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن حياة كريمة، للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريباً خاصة المشروعات الخدمية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق ومواقف السيارات.

توصيل المرافق

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لمجمعات الخدمات الحكومية التي تم الانتهاء منها بقرى حياة كريمة، تمهيداً لبدء افتتاحها واستقبال المواطنين رسمياً .

كما أشار اللواء آمنة إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والجولات الميدانية التي يقوم بها لمحافظات المبادرة لمتابعة التغير الذى شهدته القرى المستهدفة بعد تنفيذ مشروعات المبادرة وعقد لقاءات مع المواطنين، لافتاً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ المشروعات في قرى حياة كريمة عبر الاجتماعات الدورية التي يعقدها في هذا الشأن.