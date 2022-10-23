دراسة إنشاء كورنيش جديد على بحيرة مريوط بمدينة الحمام (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، البدء في أعمال توسعات مدخل شارع الإسكندرية في مدينة الحمام، وكذلك مقترح تطوير كورنيش المدينة الذي يطل على بحيرة كينج مريوط، موجها بإعداد دراسة للمقترح لعرضها للمناقشة، وذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بحضور أعضاء مجلس النواب ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة.

وتابع محافظ مطروح، اليوم، المنطقة المقترح إقامة كورنيش جديد بها علي بحيرة مريوط، والوقوف علي الموقع من البداية للنهاية.

رفع كفاءة المركز التكنولوجي بالحمام

وخلال زيارته مدينة الحمام، تابع محافظ مطروح المركز التكنولوجى بمجلس المدينة وتفقد أعمال رفع كفاءته بالجهود الذاتية، ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ، وتسليم شهادة اجتياز التدريب لعدد من المتدربين خلال دورات مختلفة، كما يجرى حاليا إعداد مدربين مؤهلين بالمركز لتقديم مزيد من البرامج التدريبية.

دورات تدريبية للعاملين بمدينة الحمام

ووجه محافظ مطروح، في بيان، بالعمل على تحقيق أقصى استفادة من الأجهزة الإلكترونية بمجلس مدينة الحمام المتاحة وعددها 22 جهازا فى تقديم مزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين، وأبناء مدينة الحمام خاصة الطلاب فى المرحلتين الابتدائية الإعدادية.

مشروعات بقرى مدينة الحمام

وأوضح محافظ مطروح، أن هناك إهتمام بالعديد من المشروعات يستفيد منها أهالي الحمام في القرى التي وقع الاختيار عليها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وجرى عقد جلسات نقاشية مع الأهالي وأبناء القري مع منسقين المبادرة الرئاسية، وسيتم قريبا البدء في المرحلة الثانية لتطوير 31 قرية بالحمام والمراكز الأخرى بنطاق المحافظة في مختلف المشروعات التي تهم المواطن المطروحي.