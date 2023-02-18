السجن المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء قتلوا شخصا في سوهاج لخلافات مالية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مما أسند إليهم من اتهام وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوذتهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وذلك لقتلهم آخر بسبب خلافات بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير ، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد ، وأحمد عصمت الزيني، وأمانه سر صلاح تمام ، أحمد عبد العال.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة لشهر يناير من عام 2022 بدائرة مركز جرجا بسوهاج عندما وجهت الجهات المختصة لثلاثة أشقاء هم "م،ع" و"ع،ع" و"ح،ع" تهمة قتل "أ،ز" عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك سلاح أبيض "سكين وعصا شوم" لخلافات مالية بينهم.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

تربص الأشقاء الجناة بالمجني عليه بطريق عودته لمنزله وما أن ظفروا به حتى وجه المتهم الأول له ضربة على رأسه بالعصا الشوم قاصدا قتله وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة ليشدا من أزره فحدثت إصابته التي أودت بحياته للوفاة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم على الأشقاء الثلاثة.