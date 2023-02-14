إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة في مركز طما بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة عامل بطلق ناري، وجرى إخطار مديرية الأمن بالواقعة، وضبط المشاركين فيها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور شرطة مركز طما بوجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز طما.

الأمن ينتقل لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفيها كل من: «أشرف م ع ح»، سن 37 عامًا عامل، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ونجل عمومته «محمد ع ح ح»، سن 20 عاما عامل، طرف ثان وهما: «عدلي ع ع غ» سن 24 عاما عامل، ونجل خاله «محروس ا م ع» سن 23 عامًا مبيض محارة، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلق مرسي أشرف، محام، على الواقعة، وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة الضرب تصل للحبس 3 سنوات وفقا لقانون العقوبات.