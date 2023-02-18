عرض مسرحية «بيت روز» على مسرح الطليعة غدا

يفتتح مسرح الطليعة العرض المسرحي الجديد «بيت روز»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، ابتداء من غد الأحد في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور يوميا.

‎وذلك ضمن خطة العروض التي أعلنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

بيت روز من بطولة هاجر حاتم

يذكر أن عرض «بيت روز» ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار 2023 عام جديد و مسرح جديد، و ذلك بعد افتتاح عروض «حلمك عليك » إنتاج فرقة مسرح الشباب، و«الملك الهمام وعصابة الضباع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، و عرض «بعد آخر رصاصة» من إنتاج فرقة مسرح الغد، والذي من المقرر افتتاحه أيضا غدا الأحد.

«بيت روز» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني

«بيت روز» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم اضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.