لوك جديد لـ أحمد حلمي في أغنية مسرحية ميمو «ارقص»

ظهر الفنان أحمد حلمي، بـ«لوك» جديد في أغنية مسرحية ميمو، والتي تحمل اسم «ارقص»، إذ طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل أيام من انطلاق العرض المسرحي الذي يشهد عودته إلى المسرح بعد غيابٍ دام نحو 22 عامًا تقريبًا.

أغنية مسرحية ميمو التي تحمل اسم «ارقص» للفنان أحمد حلمي، من كلمات فيليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى إسماعيل نصرت، ميكس وماستر هاني محروس، وإخراج الفيديو كليب عمر دونجا.

كلمات أغنية ارقص لـ أحمد حلمي

وتقول كلمات أغنية مسرحية ميمو، لـ أحمد حلمي: «دنيا ماشية ضدي، وأنا هادي مش فارق لي.. بضحك مش هاممني.. برقص ومش شاغلني.. خربت.. رايق أنا كأني.. تلجاية فتمر هندي.. سؤال بيدور في ذهني.. حد يجاوبني كده.. إحنا إحنا مبنرقصش ليه.. كله كله يقوم يرفع إيديه».

تعرف على أبطال مسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي

وحظى ظهور أحمد حلمي، في أغنية مسرحية ميمو، بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، لاسيما طريقة الرقص، إذ قال أحد المتابعين، «الأغنية جبارة جدًا.. عاش يا أحمد وراقصة في نفس الوقت.. الأغنية جميلة أوي وحماسية قوي».

مسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي، يُشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد رزق، وهنا الزاهد، وهنا شيحة، وجيلان علاء، ومحمد رضوان وآخرين.