انطلاق أولى عروض مسرحية «شفيقة المصرية» بطولة علا رامي غدا

تنطلق أولى عروض مسرحية «شفيقة المصرية» على مسرح البالون غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

تفاصيل شخصية مجدي فكري في شفيقة المصرية

ويُجسد مجدي فكري، شخصية «باشا» من الطبقة الأرستقراطية، الذي يقع في غرام الراقصة «شفيقة»، وتتصاعد الأمور بينهما، في إطار من الرومانسية والكوميديا والاستعراضات، لمعرفة هل ينتصر الحب في النهاية رغم اختلاف الطبقات الاجتماعية؟

أبطال مسرحية شفيقة المصرية

ويُشارك في بطولة مسرحية شفيقة المصرية عدد كبير من الفنانين بجانب علا رامي؛ أبرزهم محسن صبري، ومنة جلال، ودعاء سلام سوليست فرقة رضا، ومحمد حسني، وهاني النابلسي، وفادي خفاجة، والمطرب أكمل، وهي من تأليف مصطفى سليم، وألحان صلاح الشرنوبي، وأشعار جمال بخيت، وديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.