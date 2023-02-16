منة جلال تكشف عن دورها في مسرحية شفيقة المصرية.. «راقصة» من زمان فات

عبرّت الفنانة منة جلال، عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية شفيقة المصرية، التي تعرض حاليًا على مسرح البالون، خصوصًا أنه عمل فني متكامل يقدم مختلف أشكال الفنون من ضحك وحب وغناء واستعراضات ومواقف مؤثرة، بخلاف تناول مرحلة زمنية مضت لم نرها تتعلق بالقرن الماضي، وشخصيات لها حكايات وقصص مؤثرة.

نجوم مسرحية شفيقة المصرية

مسرحية شفيقة المصرية بطولة علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، وائل علاء، دعاء سلام، علاء عوض، سوليست فرقة رضا، ديكور حازم شبل، من تأليف دكتور مصطفى سليم، أشعار وكلمات جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، إخراج محمد صابر.

وقالت منة جلال، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تجسّد في مسرحية شفيقة المصرية، شخصية راقصة تدعى «جمالات» ظهرت في مرحلة ما بعد شفيقة القبطية، وهي شخصية كانت معروفة في الماضي، ولم تستمر في مجالها فترة طويلة من الزمن.

حب ومزيكا ورقص

وأشارت إلى أنها تشارك في المسرحية بالغناء وعدد من الرقصات والحركات الاستعرضية، وخضعت لتدريبات وبروفات مكثفة، مؤكدة أنها سعيدة بالتواجد في ظل هذه الكوكبة من النجوم وفريق العمل المتميز بشدة.