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«التفاح والفراولة» مفاجأة جنات لجمهورها في 2023

كتب:

محمود الرفاعى
05:50 م | السبت 18 فبراير 2023
جنات

جنات

أعلنت الفنانة جنات عن اقتراب طرح أغنيتها الجديدة «التفاح والفراولة» خلال الساعات المقبلة والتي ستكون باكورة أعمالها الفنية الجديدة لعام 2023.

أغنية «التفاح والفراولة» من ألحان محمد الصاوي

جنات كشفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأغنية ستكون مختلفة تماما عن كل أعمالها السابقة، وأحبت أن تبدأ بها مشوارها للعام الجديد.

أغنية التفاح والفراولة من ألحان محمد الصاوي وتدور في إطار صعيدي وشعبي لأول مرة فى مسيرة جنات الغنائية.

جنات تظهر في اللون الشعبي في أغنيتها الجديدة

جنات كانت قد احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا رفقة زوجها المحامي محمد عثمان بحضور عدد من أفراد أسرتها.

 

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بقلم محمود الرفاعى