هيئة الدواء تبحث مع وفد أوزباكستان تعزيز التبادل التجاري في مجال المستلزمات الطبية

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، وفد وكالة تطوير الصناعة الدوائية بجمهورية أوزباكستان، برئاسة الدكتور لوغبيك إغماموف، النائب الأول لرئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية، وممثلين عن إدارة العلاقات الدولية بالوكالة، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

تبادل الخبرات بين الجانبين

وجرى بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الأوزبكية في شتى مجالات العمل الرقابي؛ بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ومن جانبه، حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على الترحيب بالوفد الأوزبكي، وأشاد بعمق الروابط بين البلدين، وأكد حرص الهيئة على التعاون المثمر مع وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية؛ بما يسهم في تيسير سبل التعاون بين الشركات العاملة بكلا البلدين.

وأشاد نائب رئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية بالطفرة الهائلة التي أحدثتها هيئة الدواء المصرية بالبنية الرقابية الدوائية المصرية، وأكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية

وعلى هامش اللقاء، جرى اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية، وتم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرقابي المصري، وساهمت بدورها في حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على مستوى النضج الثالث في الاعتماد المقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الأسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، ودعم التبادل التجاري؛ لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية.