6 معلومات عن علي لوكا بعد تعاقده مع شركة «ميوزيك فايب» العالمية

بعد النجاحات التي حققها الفنان علي لوكا، خلال الفترة الماضية، تعاقد لوكا على طرح أولى ألبوماته الغنائية مع شركة «ميوزيك فايب أرابيا» العالمية، وجاء التعاقد بعد أن نجح في تحقيق ما يقرب من 5 مليارات مشاهدة واستماع عبر «يوتيوب» والمنصات السمعية.

وترصد الوطن 6 معلومات عن علي لوكا.

علي لوكا يترشح لجوائز الموسيقى الإفريقية

- يعد علي لوكا أول فنان مصري يتم التعاقد معه من قبل الشركة العالمية.

- أغنية «متخافيش ياما» لعلي لوكا حققت نسبة مشاهدة على منصة تيك توك الشهيرة وصلت لأكثر من 5 مليار مشاهدة وتخطت الأغنية أكثر من 115 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكانت من أهم وأشهر أغنيات عام 2022.

- ترشحت الأغنية لنيل أكثر من جائزة ضمن حفل جوائز الموسيقى الإفريقية الذي أقيم في دولة السنغال مؤخرًا.

علي لوكا تخطت أغنياته حاجز 5 مليارات مشاهدة

- وضعت منصة موسيقية شهيرة صورته في ميدان تايمز سكوير في نيويورك ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق؛ ليكون ثالث فنان عربي يتم وضع صورته هناك.

- تعد أشهر حفلاته الحفل الذي جمعه بالفنان محمد منير في القاهرة.

- جاءت أغنيته «قولوا للي ساب» في المركز 22 عالميًا عبر موقع «يوتيوب».