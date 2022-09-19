بعد تحقيق 4 مليارات مشاهدة.. علي لوكا مرشح لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا

أعلنت لجنة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، ترشيح مطرب الراب المصري علي لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، المقرر إقامة حفل توزيع جوائزها في نوفمبر المقبل.

وضع صورة علي لوكا في ميدان تايمز سكوير

وكان لوكا قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية «متخافيش ياما»، التي حققت نسبة مشاهدة على منصة «تيك توك» الشهيرة وصلت لأكثر من 4 مليارات، ووصلت لـ١٠٠ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية ووضعت صورته في ميدان تايمز سكوير بنيويورك، ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق، ليكون المطرب العربي الثالث التي توضع صورته في الميدان المذكور، بعد عمرو دياب ومحمد رمضان.

تعرف على جوائز «الموسيقى الأفريقية»

‎وتعد جوائز «الموسيقى الأفريقية» المُرشح للفوز بإحداها علي لوكا، أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء، وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل «مطرب، مطربة، ألبوم، دويتو، عمل، فنان» في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.

يذكر أنّ مسيرة المغني والرابر المصري الموسيقية، بدأت عام 2010، لكن انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة حققتها أغنية «متخافيش ياما»، بالاشتراك مع أوزي، التي كانت بمثابة بوابة العودة إلى الفن بعد غياب طويل عن صناعة الموسيقى.