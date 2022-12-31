علي لوكا لـ«الوطن»: فخور بمشاركتي في حفل محمد منير.. وكنت أشعر بالقلق

شارك مطرب الراب الشهير علي لوكا، الكينج محمد منير في حفله الغنائي الذي أقامه يوم أمس الجمعة، والذي أحياها في أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس.

وعن هذا الأمر، قال الفنان علي لوكا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لما قالولي إن هشارك في تقديم فقرة في حفل الكينج محمد منير مكنتش مصدق نفسي لأن بحبه جدا وواحد من جمهوره».

علي لوكا يتحدث عن الكينج محمد منير

وتابع علي لوكا بأنه كان قلقا من مقابلة جمهور الكينج محمد منير في الحفل، لأن محبي منير لا يحبون أحدا معه، يحبونه هو فقط ولكنهم تفاعلوا معه في الحفل بشكل كبير وكان سعيدا بترحيبهم.

يذكر أن لوكا قدم عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وبعد فقرته مباشرة صعد الكينج محمد منير، وقدم أيضا عددا من أغانيه منها «علي صوتك بالغنا، والكون كله بيدور، وعروسة النيل، ويا سمرا وللي»، وعددا آخر من أغانيه.