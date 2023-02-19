خبير تكنولوجي يكشف عن طريقة معرفة أماكن الزلازل: تطبيق على موبايلك

تعرضت مناطق مختلفة من العالم الفترة الأخيرة، إلى الكثير من الهزات الأرضية القوية، والتي راح ضحيتها آلاف من البشر، فضلا عن الخسائر المادية والاقتصادية، كما حدث في كل من تركيا وسوريا، يريد الجميع الآن معرفة إذا كان هناك طريقة للتنبؤ بوقوع أحد الزلازل، لإخلاء المناطق السكنية، واتخاد الإجراءات المناسبة.

وتستعرض «الوطن»، أفضل الطرق لمعرفة الأماكن التي يمكن أن يقع بها الزلازل في التقرير التالي.

ما هو التطبيق الذي يساعد على معرفة أماكن الزلازل؟

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، في حديثه لـ«الوطن»، عن أفضل التطبيقات التي تساعد الأشخاص على معرفة المناطق التي يمكن أن يقع فيها الزلزال، وتساهم في تقليل احتمالية وجود خسائر بشرية أو مادية.

أهمية استخدام تطبيق «Earthquake Network»

وأوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات أنه خلال تواجده في دولة الصين، اكتشف تطبيقا يسمى «Earthquake Network»، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التطبيق، يستطيع الشخص معرفة إذا كانت منطقته ستتعرض إلى زلزال خلال الأيام المقبلة، ويمكن استخدامه في كل دول العالم، وفي جميع المناطق المختلفة.

كما أنه يتيح عمل مجموعات من أجل توعية الأصدقاء أو الأشخاص المقربين، وتحذيرهم من حدوث زلزال في منطقتهم، فبواسطة GPS، ينقل الهاتف إشعارات لأكثر من شخص في حالة وقوع زلزال قريب منهم، فضلا عن أنه يتيح معرفة الزلازل الموجودة في كل دول العالم.

ما هي فائدة تطبيق «Earthquake Network»؟

وذكر المهندس أحمد، لـ«الوطن»، أن فائدة هذا التطبيق، أنه يساعد الأشخاص على التعرف على أماكن تواجد شخص آخر تحت الأنقاض، أو في حالة تعرضه للاختطاف.

وعن طريق الاهتزازات، إذا لم يتمكن الشخص من التجاوب مع التطبيق، فإنه يرسل إشعارا إلى الأشخاص الموجودين في المجموعة التي أنشأها سابقا، أنه يتعرض للخطر الآن.