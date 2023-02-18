ماذا قالت «نورهان» قاتلة والدتها في بورسعيد بعد الحكم بإعدامها؟ 3 كلمات مؤلمة

بخطوات سريعة دخلت «نورهان خليل» المتهمة بقتل والدتها «داليا الحوشي» داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمشاركة شاب آخر، والمعروفة إعلاميًا بـ«قتل مشرفة بورسعيد»، قفص الاتهام محكمة جنايات بورسعيد، وسط ترقب لأنظار المتواجدين لاستقبال حكم الإعدام التي أصدرته هيئة المحكمة في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار السيد أبو السعود رئيس المحكمة.

«جيالك يا أمي»

180 ثانية كانت فاصلة، في وقوف «نورهان» قاتلة والدتها، أمام هيئة المحكمة، تنتظر حكم الرأفة بعد أن تنازل والدها عن حقه في الدعوى المدنية، ولكن القضاء رأي آخر، وأسدل الستار الأخير في القضية، وأعتلت الأصوات من قبل الحاضرين بالجلسة: «الله أكبر ويحيا العدل»، فيما قالت المتهمة فور سماع حكم تصديق حكم الإعدام، وسط انهيار شديد ودموعها تنهال من عينيها «جيالك يا أمي».

إحالة المتهمة للجنايات

في وقت سابق، أحال المستشار النائب العام قد أمر بإحالة الفتاة «نورهان خليل» إلى محكمة الجنايات ببورسعيد، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.