مَن هي نورهان خليل قاتلة والدتها؟.. أحيلت للمفتي في جريمة بورسعيد

كانت في حالة ذهول وصدمة أثناء وجودها أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد في أولى جلسات محاكمتها بتهمة إنهاء حياة والدتها (مشرفة بورسعيد) بطريقة بشعة بمشاركة جارها، وأصدرت المحكمة حكمها بإحالتها إلى فضيلة المفتي بعد دقائق من انعقاد المحكمة لنظر القضية.. «نورهان خليل محمد عبد الله»، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، التي ظهرت في قاعة المحكمة ترتدي عباءة سوداء، في حالة هدوء وكأنها تستعد للرحلة الأخيرة على طبلية عشماوي، ولذلك «الوطن» تستعرض في السطور التالية من هي نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها في جريمة بورسعيد؟.

من هي نورهان خليل قاتلة والدتها؟

مَن هي نورهان خليل قاتلة والدتها؟.. الكثير يتساءل عن المتهمة الأولى بقتل «داليا الحوشي» المعروفة إعلاميًا بمشرفة بورسعيد، ووفقًا للتحريات الأمنية التي أظهرت كواليس الجريمة التي وقعت داخل العقار 138 بحي الفيروز، أنَّه يوم 14 من شهر ديسمبر الماضي نفذت المتهمة نورهان خليل وهي ابنة المجني عليها الجريمة بمعاونة طفل انتقامًا من والدتها التي كشفت علاقتهما الخاصة، وبعد هروب المتهم وبخت المجني عليها ابنتها وظلت الضحية في حالة حزن شديد، وفي اليوم التالي عادت من عملها -مشرفة عمال في أحد المستشفيات- متعبة فخلدت إلى النوم عندها استغلت ابنتها الفرصة واتصلت بصديقها وقررا قتلها باستخدام شاكوش، وسكين وزجاج مكسور.

وصف النيابة العامة لنورهان خليل

خلال جلسة اليوم السبت، أثناء انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمة «نورهان خليل» والتي وصفها ممثل النيابة العامة بـ«الحية الجاحدة» عندما باعت نفسها لشهواتها ورغباتها الدنيئة، وتابعت النيابة خلال مرافعتها أمام القاضي «لم نسمع عن حيوان يقتل أمه، وعبارات اللغة لم نجد بها ما يجسد قسوة الجريمة وجسامتها وفجاعة وقائعها».

كيفية تخطيطهما للجريمة

النيابة العامة استوفت جميع الأدلة الجنائية تجاه المتهمة وشريكها، والتي بينته في بيان أصدرته أثناء إحالتهما لمحكمة الجنايات، والتي أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.