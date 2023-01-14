العدالة الناجزة.. تفاصيل إحالة قاتلة والدتها في بورسعيد للمفتي «من أول جلسة»

في غضون دقائق قليلة، أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار عن قضية جنائية شغلت الرأي العام مؤخرًا، وهي مقتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها نورهان خليل بمعاونة جارها الطفل «حسين» الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة، انتقامًا من المجني عليها داليا الحوشي، 44 سنة، بعدما كشفت علاقتهما.

المحاكمة الأسرع في ساحة القضاء

قرار القاضي المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة جنايات بورسعيد بإحالة المتهمة بقتل والدتها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لإعدامها يحقق العدالة الناجزة وربما يكون فريدًا من نوعه، فهي المحاكمة الأسرع في محارب العدالة الذي يصدر فيها القرار بإحالة المتهمة إلى فضيلة المفتي بعد دقائق من انعقاد المحكمة لنظر القضية.

النيابة تصف المتهمة بـ«الحية الجاحدة»

وصفت النيابة العامة المتهمة بقتل والدتها بـ«الحية» التي باعت نفسها لشهواتها ورغباتها الدنيئة، وتابعت النيابة خلال مرافعتها أمام القاضي «لم نسمع عن حيوان يقتل أمه، وعبارات اللغة لم نجد بها ما يجسد قسوة الجريمة وجسامتها وفجاعة وقائعها».

تفاصيل جريمة قتل سيدة بورسعيد

أوراق قضية مقتل سيدة بورسعيد توضح أنَّه يوم 14 من شهر ديسمبر الماضي نفذت المتهمة نورهان خليل وهي ابنة المجني عليها الجريمة بمعاونة طفل انتقامًا من والدتها التي شاهدتهما في وضع مخل وبعد هروب المتهم وبخت المجني عليها ابنتها وظلت الضحية في حالة حزن شديد وفي اليوم التالي عادت من عملها -مشرفة عمال في أحد المستشفيات- متعبة فخلدت إلى النوم عندها استغلت ابنتها الفرصة واتصلت بصديقها وقررا قتلها.

أدوات الجريمة

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن شريك المتهمة الرئيسية حضر وكان معه أدوات الجريمة وهي قطعة خشب مثبت بها مسامير ومطرقة ودخل إلى غرفة المجني عليها وضربها على رأسها بقطعة الخشب فاستيقظت وحاولت الهروب لكن المتهم تمكّن من خنقها بمعاونة ابنتها وقاما بسحبها وهي فاقدة للوعى داخل حمام الشقة بمنطقة بورفؤاد وقتلاها وبعدها أحضرت ابنتها دلو ماء مغلي وألقته على جثمان والدتها لتتأكّد من موتها.

خديعة فتاة بورسعيد

حيلة المتهمة في إبعاد والدها وأشقائها عن المنزل بعد الادعاء بأنّها تلقت اتصالًا من موظف في مستشفى بؤرفواد أخبرها بوصول ولوالدتها فاقدة للوعي بعد أن سقطت على الأرض حال عودتها من عملها، لكن سرعة عودة الأب إلى المنزل حال دون تخلص المتهمين من جثمانها وأبلغ الشرطة التي كشفت الواقعة وألقت القبض علي المتهمين.