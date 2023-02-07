حزب «حماة الوطن» بأسوان ينظم قافلة طبية مجانية للمواطنين

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بقيادة المستشار ياسر عوض، أمين المركز، وعلاء الدين آدم، أمين تنظيم المركز، قافلة طبية بالصعايدة قبلي كلح الجبل.

تخصصات القافلة الطبية

وشملت القافلة تخصصات الباطنة والأنف والأذن والعيون والعظام والجلدية وإجراء تحاليل للأطفال، وتم الكشف على المئات من الأطفال وعمل التحاليل الطبية وعمل نظارات طبية للحالات اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان، كما تم حصر كل من يلزم له عملية عيون وجارى العمل على التنسيق مع الجهات المعنية لعملها بالمجان.

جاء ذلك بحضور جمال عجور، أمين العلاقات العامة بالمحافظة، والدكتورة هبه عوض، أمين مساعد الشئون الصحية بالمحافظة، وبالتعاون مع مؤسسة راعي مصر ضمن مبادرة (أطفال أصحاء).

الوحدة الحزبية

وقد تم تنظيم القافلة تحت إشراف أمانة اللجان المتخصصة بالمركز، بقيادة أحمد الشيخ، وأمانة الموارد البشرية بالمركز، بقيادة محمود كساب، وسالم حساني أمين الوحدة الحزبية، بقرية كلح الكرنك.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر والتقدير إلى قيادات الحزب مطالبين بالاستمرار في إقامة مثل هذه القوافل.