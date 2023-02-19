حبس المتهم بالاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بالبحيرة

قرر المستشار سعيد أبو مندور، رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس شخص ضُبط بحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش 500,1 لمخدر الأفيون 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد في الموعد القانوني.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام شخصين لأحدهم معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث اتخذ المتهم من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة، جري استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته "259 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600,28 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500,1كيلو جرام ، مبلغ مالي، وسلاح ناري.

اعتراف المتهم في الاتجار بالمخدرات

واعترف المتهم بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمشاركة المتهم الآخر جار ضبطه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و150 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له .

عقوبة المتهم في الاتجار بالمخدرات

ومن جانبه ذكر محمد الفقي محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى المؤبد ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة