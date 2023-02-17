ضبط 326 قطعة أثرية بحوزة تاجر مخدرات في نبروه بالدقهلية

شنت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالدقهلية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 326 قطعة أثرية صغيرة الحجم و31 قطعة غير أثرية بحوزة تاجر مخدرات في مدينة نبروه، وكذلك أوزان وكميات مختلفة من مخدر «الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة» وأدوات بيعها، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات.

وتمكنت الحملة المكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي» ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط المدعو «فوزي أ. م.»، 56 سنة، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كميات من المواد المخدرة وعدد من القطع الأثرية وتماثيل وأحجار صغيرة.

القبض على تاجر مخدرات

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث بتحرير محضر في مركز شرطة نبروه من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط المتهم وبحوزته المضبوطات.

محتويات كنز أثري لدى تاجر مخدرات

وأسفرت الحملة بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، والرائد إسلام سلطان، مفتش بمنطقة شرق الدلتا، عن ضبط «فوزي أ. م.»، 56 سنة، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وبحوزته مضبوطات يشتبه في أثريتها عبارة عن 24 قطعة داخل صندوق خشبي منها عدد 2 مكسورين، وعدد 23 مخطوطة يشبه في أثريتها داخل الصندوق، وعدد 2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، وعدد 2 قنانية حجريتين وعدد 2 حجر بني اللون، وعدد 5 أواني حجرية، وعدد 2 أواني على هيئة طائر، وعدد 4 برواز معدني، وعدد عقد معدني مكون من عدد ثمانية كرات، وعدد 6 أمشاط خشبية، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم وإناء فخار، بإجمالي 326 قطعة أثرية و31 غير أثرية.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات

وضبطت الحملة بحوزة المتهم أيضا كمات من المخدرات عبارة عن «20 طربة حشيش تزن حوالي 6 كيلو جرامات تقريبا، وكمية لمخدر الأيس تزن حوالي 1.250 كيلو جرام تقريبا، و6000 قرص مخدر العقار الكبتاجون المخدر»، بالإضافة إلى وجود ميزان حساس وسيارة ملاكي ماركة نيسان فضي اللون، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر في محضر الشرطة بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي هو جزء من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وعقد الصفقات والسيارة تستخدم في النقل والترويج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية لحيازة الآثار وتجارة المخدرات

ومن جانبه قال جمال مأمون، المحامي بالنقض، إن المتهم في هذه الحالة حال ثبوت جريمتي الاتجار في المخدرات وحيازة الآثار يعاقب على كل جريمة بمفردها، وبالنسبة لحيازة الآثار فإن قانون العقوبات حدد في المادة 42 مكرر «يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية»، ويتم مصادرة المضبوطات.

وأضاف مأمون لـ «الوطن»، أما الاتجار في المواد المخدرة، فقد حدد القانون عدة عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه.