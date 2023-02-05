القبض على تاجر مخدرات وزوجة شقيقه خلال بيع «أفيون» في السلام  

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وزوجة شقيقه - مقيمان بدائرة القسم) يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو ونصف جرام – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ميزان حساس - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.