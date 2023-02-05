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القبض على تاجر مخدرات وزوجة شقيقه خلال بيع «أفيون» في السلام  

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

 كشفت  معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وزوجة شقيقه - مقيمان بدائرة القسم) يزاولان نشاطاً  غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو ونصف جرام – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ميزان حساس - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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