ضبط 25 «طربة حشيش» بحوزة تاجر مخدرات في السلام

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول)

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175,000جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.