مدير «المحاصيل الحقلية»: نستهدف زراعة 4 ملايين فدان قمح خلال 2023

كشف الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه تم الإعلان عن سعر توريد القمح قبل بداية الموسم بشهرين للعام الثاني على التوالي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفلاح بعد معرفة السعر يدرس الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح ويزيد المساحة التي يزرعها، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 4 ملايين فدان خلال 2023، بمعدل إنتاجية 3 أطنان للفدان ليكون الإجمالي 12 مليون طن، وهذا يلامس 60% من الاحتياجات المحلية.

سعر إردب القمح 1250 جنيها

وأكد الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن سعر إردب القمح 1250 جنيها، هو سعر ضمان بمعنى أنه لا يقل عن هذا حتى لو انخفض السعر العالمي.

وأوضح أن القائم على تحديد السعر وزارات المالية والتموين والزراعة، ويكون بناء على معايير لدى كل جهة بحيث يكون السعر مرضي للفلاح، ويضمن هامش ربح لزيادة دخله ومن ثم تحقيق حياة كريمة له.

زيادة إنتاجية فدان القمح إلى 30 إردبا

واختتم الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الرئيس السيسي كرم عددا من المزارعين خلال العام الماضي بعدما نجحوا في زيادة إنتاجية فدان القمح إلى 30 إردبا.